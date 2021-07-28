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22:22
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/27)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/27) التفاعل مع تطورات الأحداث في تونس والانقسام الحاصل بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، كما رصدت تصدر نجيب ميقاتي للترند في لبنان عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.
27/7/2021
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