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مساع حكومية جزائرية لتشجيع الاستثمارات المحلية

تسعى الجزائر لتغطية عجزها المسجل في الموازنة عبر تشجيع الاستثمارات المحلية وكبح نزيف النقد الأجنبي، وتمنع ضمن هذا المسعى استيراد عشرات المنتجات التي توجد لها بدائل مصنعة محليا.