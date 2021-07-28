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ما وراء الخبرـ مع غياب البرلمان والحكومة.. هل يحتكم الرئيس التونسي وخصومه إلى الحوار؟

سلطت حلقة (2021/7/28) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على دعوات أطراف داخلية وخارجية للحوار كمخرج وحيد لاحتواء الأزمة الراهنة في تونس، وتساءلت عن مدى إمكانية عقد الحوار.