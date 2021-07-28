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عقاقير بطابعات ثلاثية الأبعاد تمنح الأمل للمرضى

تسعى مجموعة من العلماء إلى تطوير تقنية جديدة لصناعة الأدوية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، وتتميز التقنية بتوفيرها أدوية مختلفة داخل حبة عقار واحدة، وتشكل التقنية ابتكارا ثوريا جديدا.