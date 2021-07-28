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سوق واقف بالدوحة يستضيف مهرجان الرطب المحلي

استضاف سوق واقف بالدوحة مهرجان الرطب المحلي في قطر بمشاركة 65 مزرعة، المهرجان يهدف للتعريف بالأنواع المختلفة لهذه الفاكهة وبيعها، ويمكن المزارع المحلية من تسويق منتجاتها للمستهلك مباشرة.