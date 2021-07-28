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ردود الفعل الدولية على الأزمة التونسية

تتوالى ردود الفعل الدولية على التطورات الجارية في تونس؛ من الولايات المتحدة التي قالت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إنها تراقب الوضع في تونس، وحثت على مواصلة الحوار المفتوح.