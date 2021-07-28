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دراسة طبية: اللقاحات المضادة لكورونا فعالة ضد المتحورات ومنها دلتا

أشارت أبحاث ودراسة طبية إلى فعالية تلقي جرعتين من لقاحات كورونا ضد متحورات الفيروس، ومنها متحور دلتا الذي يصنف الأكثر خطورة والأسرع انتشارا.