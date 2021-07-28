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تحذير سوداني من الآثار الكارثية للتعبئة الثانية لسد النهضة

حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن أي خطوة من إثيوبيا لتعويض عجزها عن التعبئة الثانية لسد النهضة ستكون آثارها كارثية. وأكد عباس أن بلاده لن تستطيع تشغيل سد الروصيرص.