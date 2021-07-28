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بايدن يستقبل الكاظمي لحسم ملف بقاء الجنود الأميركيين في العراق

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإغلاق آخر الملفات الشائكة بين الطرفين، بعد عقدين من غزو العراق والتواجد العسكري الأميركي فيه، كون كل الأطراف لم تعد ترغب في الجنود.
27/7/2021
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