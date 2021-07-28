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02:32
الكولاجين وفوائده للجسم وأنواعه
الكولاجين هو أحد أهم أنواع البروتينات الموجودة في الجسم، وينصح بعض الأطباء بتناوله لما له من آثار إيجابية في المحافظة على نضارة وشباب البشرة، فما هي طبيعته وأهميته وأنواعه؟
28/7/2021
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