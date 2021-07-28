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العراق.. 3 أحزاب سياسية تعلن انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية

أعلنت 3 أحزاب سياسية في العراق انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية المبكرة، المتوقع إجراؤها في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.