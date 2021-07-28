الحصاد (2021/7/27)

ناقشت فدى باسيل في “الحصاد” (2021/7/27) العديد من المواضيع، ومنها: الرئيس التونسي يقول إن إجراءاته مؤقتة ويتعهد بحماية الحريات. الأمم المتحدة تدعو لحل الخلافات في تونس بالحوار والالتزام بسيادة القانون