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الحصاد (2021/7/27)

ناقشت فدى باسيل في “الحصاد” (2021/7/27) العديد من المواضيع، ومنها: الرئيس التونسي يقول إن إجراءاته مؤقتة ويتعهد بحماية الحريات. الأمم المتحدة تدعو لحل الخلافات في تونس بالحوار والالتزام بسيادة القانون
27/7/2021
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