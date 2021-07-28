search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
2020 أوليمبياد طوكيو
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
الحصاد (2021/7/27)
ناقشت فدى باسيل في “الحصاد” (2021/7/27) العديد من المواضيع، ومنها: الرئيس التونسي يقول إن إجراءاته مؤقتة ويتعهد بحماية الحريات. الأمم المتحدة تدعو لحل الخلافات في تونس بالحوار والالتزام بسيادة القانون
27/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/7/21)
play
56:42
الحصاد 2021/7/19
play
56:01
الحصاد (2021/7/18)
play
56:08
الحصاد (2021/7/15)
play
56:45
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/7/21)
play
56:42
الحصاد 2021/7/19
play
56:01
الحصاد (2021/7/18)
play
56:08
الحصاد (2021/7/15)
play
56:45
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/7/21)
الحصاد 2021/7/19
الحصاد (2021/7/18)
الحصاد (2021/7/15)
الأكثر قراءة
تونس.. أوامر رئاسية بإعفاء مسؤولين كبار والغنوشي يرى أن "العصر الجديد" لا يبشر بالخير
خطوة سبقتها خطوات.. هكذا مهد الرئيس التونسي لقراراته منذ توليه السلطة
أبرزهم وزير الداخلية السابق وصديق قيس سعيد.. هذه أهم الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة التونسية
10 نصائح لتبريد المنزل بدون جهاز تكييف