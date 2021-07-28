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الأفارقة الأتراك انصهروا في نسيج المجتمع التركي

يمثل الأتراك المنحدرون من أصول أفريقية مظهرا من مظاهر التنوع العرقي والثقافي في المجتمع التركي، وتستوطن هذه العائلات في منطقة ساحل بحر إيجة، وتختلف الروايات بشأن كيفية وزمان وصول الأفارقة لتركيا.