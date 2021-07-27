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ميقاتي متفائل بشأن تشكيل حكومته الجديدة

أنهى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته غير الملزمة مع الكتل السياسية لتأليف الحكومة، وذلك بعد يوم من تكليف رئيس البلاد ميشال عون له بهذه المهمة.