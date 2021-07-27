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"ما وراء الخبر ــ هل تنجح النهضة والقوى السياسية التونسية في إقناع الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراراته؟

ناقشت حلقة (2021/7/27) من برنامج ” ما وراء الخبر” مآلات الوضع السياسي في تونس، وتساءلت مع ضيوفها عن مستقبل المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي في البلاد، على ضوء قرارات الرئيس الأخيرة.