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"ما وراء الخبر ــ هل تنجح النهضة والقوى السياسية التونسية في إقناع الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراراته؟

ناقشت حلقة (2021/7/27) من برنامج ” ما وراء الخبر” مآلات الوضع السياسي في تونس، وتساءلت مع ضيوفها عن مستقبل المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي في البلاد، على ضوء قرارات الرئيس الأخيرة.
27/7/2021
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