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تسلسل زمني لأبرز تطورات الأوضاع في تونس

أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكومة، وجمد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وأعلن توليه السلطة التنفيذية، التقرير يسلط الضوء على أبرز الأحداث بالتسلسل الزمني للتطورات التي شهدتها تونس.
27/7/2021
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