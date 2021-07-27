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بالأرقام.. تعرف على اقتصاد تونس

انخفض مؤشر البورصة التونسية خلال جلسة التداول بأكثر من 1%، قبل أن يقلص خسائره بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، التقرير يستعرض نبذة عن الاقتصادي التونسي.