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بالأرقام.. تعرف على اقتصاد تونس

انخفض مؤشر البورصة التونسية خلال جلسة التداول بأكثر من 1%، قبل أن يقلص خسائره بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، التقرير يستعرض نبذة عن الاقتصادي التونسي.
27/7/2021
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