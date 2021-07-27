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الرئيس التونسي ينفي تهمة الانقلاب ويفرض حظرا للتجول

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما قام به من إجراءات ليس انقلابا، بل خطوات تحترم الدستور، وقد جاءت بعد وصول البلاد إلى حد غير معقول، على حد وصفه، وفرض حظرا للتجول يستمر شهرا.