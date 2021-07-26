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لبنان.. تكليف ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة

كلفت الرئاسة اللبنانية رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استشارات برلمانية ملزمة، أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون.