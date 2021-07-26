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تونس.. انخفاض السندات الصادرة عن البنك المركزي بعد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، والمقومة بالدولار واليورو، بعد أن جمد رئيس البلاد عمل البرلمان وأقال الحكومة. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة.