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تصريحات روحاني هل تنم عن وجود خلافات داخل إيران؟

تطرح تساؤلات حول ماذا يحدث في إيران قبل رحيل الرئيس حسن روحاني عن السلطة، وأطلق روحاني تصريحات منها قوله إن فرصة سلبت من حكومته في مارس/آذار الماضي لرفع العقوبات عن البلاد وإعادة إحياء الاتفاق النووي،