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02:31

مظاهرات في فرنسا وبريطانيا ضد إجبارية التطعيم

تظاهر آلاف الفرنسيين في عدة مدن فرنسية في إطار ضغطهم على الحكومة للتراجع عما يسمونه “الدكتاتورية الصحية”، واتهموا الرئيس إيمانويل ماكرون بمحاولة تقسيم الفرنسيين بالتمييز.
24/7/2021
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