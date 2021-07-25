البث الحي
02:31

مشاورات نيابية في لبنان لاختيار رئيس الحكومة

يشرع الرئيس اللبناني ميشال عون غدا الاثنين في استشارات نيابية مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين لتسمية رئيس جديد للحكومة. وتشير المعطيات إلى أن العدد الأكبر من النواب سيختار نجيب ميقاتي مرشحا.
25/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تصريحات روحاني هل تنم عن وجود خلافات داخل إيران؟

02:29
(الجزيرة)

رغم وجود النيل.. مصر تعاني من شح المياه

03:22
(الجزيرة)

خارج النص ـ فيلم "شيء من الخوف".. كيف جسد واقع الدكتاتوريات العربية؟

24:50
(الجزيرة)

سيطرة طالبان على عدد من ولايات أفغانستان.. كيف أثرت هذه المعارك على حياة المدنيين؟

02:33
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تصريحات روحاني هل تنم عن وجود خلافات داخل إيران؟

02:29
(الجزيرة)

رغم وجود النيل.. مصر تعاني من شح المياه

03:22
(الجزيرة)

خارج النص ـ فيلم "شيء من الخوف".. كيف جسد واقع الدكتاتوريات العربية؟

24:50
(الجزيرة)

سيطرة طالبان على عدد من ولايات أفغانستان.. كيف أثرت هذه المعارك على حياة المدنيين؟

02:33
المزيد من التقارير الإخبارية

تصريحات روحاني هل تنم عن وجود خلافات داخل إيران؟

(الجزيرة)

رغم وجود النيل.. مصر تعاني من شح المياه

(الجزيرة)

خارج النص ـ فيلم "شيء من الخوف".. كيف جسد واقع الدكتاتوريات العربية؟

(الجزيرة)

سيطرة طالبان على عدد من ولايات أفغانستان.. كيف أثرت هذه المعارك على حياة المدنيين؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

هل خرق قيس سعيد دستور تونس؟.. إليك المادة 80 التي بنى عليها قراراته

الرئيس قيس سعيد حلّ البرلمان وأنهى مهام رئيس الحكومة ما جعل معارضيه يتهمونه بخرق الدستور (الفرنسية)

اعتبره معارضوه انقلابا.. الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويتولى السلطة التنفيذية

قيس سعيد أعلن قراراته عقب اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية (الأناضول)

"سيد الفوضى".. كيف دمر بشار الأسد سوريا ليبقى في الحكم؟

(الجزيرة)

تغذية التمساح وأخطاء النهضة وخاتمة الربيع العربي.. المنصف المرزوقي يتحدث عن قرارات قيس سعيد

المرزوقي اعتبر أن قيس سعيد بات أكبر مشكلة تواجهها تونس (الجزيرة)