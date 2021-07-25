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مشاورات نيابية في لبنان لاختيار رئيس الحكومة

يشرع الرئيس اللبناني ميشال عون غدا الاثنين في استشارات نيابية مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين لتسمية رئيس جديد للحكومة. وتشير المعطيات إلى أن العدد الأكبر من النواب سيختار نجيب ميقاتي مرشحا.