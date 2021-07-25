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رغم وجود النيل.. مصر تعاني من شح المياه

تعد مصر من بين الدول التي تعاني شح المياه على مستوى العالم، واحتلت المرتبة الـ43 عالميا على قائمة شح المياه بسبب وجود عجز يقدر بـ54 مليار متر مكعب بين الموارد والاحتياجات. وتواجه مصر تحديات كثيرة.