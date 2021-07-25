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خارج النص ـ فيلم "شيء من الخوف".. كيف جسد واقع الدكتاتوريات العربية؟

سلطت حلقة (2021/7/25) من برنامج ” خارج النص” الضوء على الفيلم المصري “شيء من الخوف” الذي أنتج عام 1969، ويروي قصة قرية يحكمها حاكم متجبر، وقد شكل الفيلم حالة إسقاط على الواقع العربي.