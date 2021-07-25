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تونس.. إذاعة متخصصة في المجال الصحي للإسهام في الحد من تفشي فيروس كورونا

أسس عدد من الأطباء في محافظة القيروان بتونس أول إذاعة متخصصة في المجال الصحي في البلاد، للإسهام في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.