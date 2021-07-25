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السودان.. ارتباط وجداني بثقافة أهل النيل وأغانيهم الشعبية

نشأت على ضفاف النيل في شمال السودان حضارات قديمة لا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا. ولتلك الحضارات ارتباط وجداني بثقافة أهل النيل وأغانيهم الشعبية، ولا تزال حاضرة في موسيقاهم وطقوس أفراحهم.