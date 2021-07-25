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أزمة سد النهضة.. الثقافة المصرية متشبعة بالاحتفاء بالنيل وتقدير مكانته وتقديسه

أثارت أزمة سد النهضة الإثيوبي وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي فيها كثيرا من القلق لدى المصريين بشأن مستقبل نهر النيل، فعلى ضفتيه نشأت الحضارة منذ آلاف السنين،