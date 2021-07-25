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أدراج عمان.. ذاكرة الأردنيين

يقال إن روح عمان معلقة بأدراجها، ولتلك الروح من يحنو عليها ويرعاها، حيث أخذ الفنان التشكيلي سهيل بقاعين على عاتقه مهمة تحويل أدراج العاصمة القديمة إلى لوحة فنية تجذب المارة.