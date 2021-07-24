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02:52
نهر النيل شريان الحياة بالسودان وله مكانة عميقة في الوجدان والثقافة
يعدّ نهر النيل في السودان العصب الحيوي وركيزة الحياة والاقتصاد، كما أن له دلالاته العميقة في وجدان السودانيين ووعيهم الثقافي، وعلى ضفافه تقوم حياة الملايين منهم.
24/7/2021
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