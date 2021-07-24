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معلومات تفصيلية عن سد مروي في السودان

سد مروي هو سد كهرومائي سوداني يقع على مجرى نهر النيل قرب مدينة مروي في الولاية الشمالية على بعد 350 كيلومترا من الخرطوم، اكتمل بناء السد في 3 مارس/آذار 2009، ويصل ارتفاعه إلى 67 مترا.