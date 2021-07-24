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كيف يخترق نظام التجسس بيغاسوس هواتفنا؟

أثار نظام التجسس بيغاسوس تساؤلات كثيرة حول كيفية عمله، فكيف يتم اختراق هواتفكم؟ في البداية كان يتم إرسال رابط للنقر عليه، وذلك عبر الرسائل النصية أو شبكات التواصل أو البريد الإلكتروني.