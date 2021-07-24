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03:01
كيف تتسبب المياه الشحيحة في الصراعات بين الدول؟
أصبح عنوان المرحلة أزمة شح المياه في الدول، الأمر الذي يتسبب في عدة صراعات من أجل قطرة ماء.
23/7/2021
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