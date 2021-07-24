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صناعة الفخار حرفة عريقة تتوارثها عائلة مسمار بفلسطين

تعتبر صناعة الفخار في فلسطين من أقدم المصنوعات الشعبية، وقد أصبحت هذه الحرفة التراثية متوارثة بين العائلات، عائلة مسمار من مدينة الناصرة تعتبر الحرفة هوية وتراثا وتعمل على التمسك بها وتطويرها.