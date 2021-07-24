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02:33
روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة
قالت الخارجية الروسية إن تسوية الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة يجب أن تتم وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينها عام 2015. يأتي ذلك بعد ملء أول وثان للسد من طرف إثيوبيا
24/7/2021
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آخر تحديث: 24/7/2021
11:14 PM (مكة المكرمة)
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