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تطورات المشهد الميداني في الشمال الأفغاني

يراوح المشهد الميداني في الشمال الأفغاني بين سيطرة الحكومة الأفغانية وتوسع حركة طالبان، فبينما تمسك الحكومة بمعظم المراكز تتوسع الحركة في محيط هذه المراكز وتسيطر على المقاطعات.