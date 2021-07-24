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بائع شطائر سوري يحافظ على مهنته التقليدية من الاندثار

قضى الستيني محمد سليمان النصري نصف عمره على قارعة الطريق في سوق شعبية بدمشق يصنع شطائر البيض والخبز التقليدية ويبيعها، ورث محمد المهنة عن أسرته التي تناقلتها جيلا بعد جيل.
24/7/2021
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