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السودان يفتح بوابات سد مروي تجنبا للفيضانات

شهد نهر النيل الأزرق ارتفاعا غير مسبوق في مناسيب المياه عقب اكتمال عملية الملء الثاني لسد النهضة، مما دفع السلطات السودانية إلى فتح بوابات سد مروي اضطراريا تجنبا للفيضانات.
23/7/2021
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