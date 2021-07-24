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الأزمة الأفغانية تلقي بثقلها على النازحين داخليا

ألقت الأزمة الأفغانية بثقلها على البلاد في عدة نواح، لكن أكبر المتضررين من استمرار الحرب هم النازحون داخليا جراء وصول المعارك إلى قراهم واضطرارهم إلى الهرب بحثا عن أمن مؤقت ولو في ظروف معيشية صعبة.