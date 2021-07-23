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نظرة عامة على حياة قبيلة لووا في كينيا

تعتمد قبيلة لووا على الزراعة والرعي وصيد السمك، ويتناقل أبناء القبيلة روايات تاريخية عن هجرة أجدادهم من مصب نهر النيل بحثا عن منبع النهر إلى أن وصلوا إليه في بحيرة فيكتوريا.