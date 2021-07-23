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مطالب بملاحقة المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء

يطالب نواب لبنانيون بملاحقة المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء وليس أمام القضاء العدلي.
23/7/2021
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