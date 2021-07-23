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25:29

فوق السلطة 243– السيسي للمصريين: بلاش هري

تناولت حلقة (2021/7/23) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: وزير الشؤون الإسلامية السعودي يبشر بأن معظم الحجاج مسلمون. واشنطن تعتقل صديق ترامب توماس باراك بتهمة التآمر مع الإمارات.
23/7/2021
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