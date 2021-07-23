24:14

عن السينما- سينما العصابات

تناولت حلقة (2021/7/23) من برنامج “عن السينما” أفلام العصابات والعالم السفلي، وغاصت في صناعتها مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الصارمة التي تحكمها، وكشفت طلب بعض منتجي الأفلام الأذن من العصابات.