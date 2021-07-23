search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
2020 أولمبياد طوكيو
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
24:14
عن السينما- سينما العصابات
تناولت حلقة (2021/7/23) من برنامج “عن السينما” أفلام العصابات والعالم السفلي، وغاصت في صناعتها مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الصارمة التي تحكمها، وكشفت طلب بعض منتجي الأفلام الأذن من العصابات.
23/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 243– السيسي للمصريين: بلاش هري
play
25:29
المرصد- معركة العلماء وفيروسات الأوبئة.. تاريخ من الإصرار
play
25:52
حياة ذكية ـ تعرف على أول جهاز تبريد قابل للطي والارتداء وأشهر ألعاب البلاي ستيشن 5
play
19:34
فوق السلطة 241 – خلاف سعودي إماراتي.. فهل هو عابر؟
play
25:07
مقاطع حول هذه القصة
فوق السلطة 243– السيسي للمصريين: بلاش هري
play
25:29
المرصد- معركة العلماء وفيروسات الأوبئة.. تاريخ من الإصرار
play
25:52
حياة ذكية ـ تعرف على أول جهاز تبريد قابل للطي والارتداء وأشهر ألعاب البلاي ستيشن 5
play
19:34
فوق السلطة 241 – خلاف سعودي إماراتي.. فهل هو عابر؟
play
25:07
المزيد من أخرى
فوق السلطة 243– السيسي للمصريين: بلاش هري
بعد جورج نادر.. الإمارات تخسر توماس باراك كنزها الثاني في أميركا
المرصد- معركة العلماء وفيروسات الأوبئة.. تاريخ من الإصرار
بعد 3 سنوات.. "الإيكاو" توافق على مقترح توسيع قطر مجالها الجوي
الأكثر قراءة
طبيبة أميركية تكشف أمنية متأخرة طلبها العديد من مرضى كورونا قبل وضعهم على جهاز التنفس الصناعي
بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟
تناول ضعف كمية الملح الموصى بها يزيد من متوسط عمرك.. دراسة جديدة “مذهلة”
بعد التعبئة الثانية لسد النهضة.. السودان يعلن حالة طوارئ في سد مروي تحسبا لفيضان متوقع