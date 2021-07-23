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تعرف على مدينة غوندار التاريخية في إثيوبيا

تعتبر غوندار إحدى أهم المدن التاريخية في إثيوبيا، وتقع على ارتفاع نحو 2200 متر عن سطح البحر. وتبعد نحو 700 كيلومتر عن العاصمة آديس ابابا. وقد كانت عاصمة إمبراطورية بين القرنين 17 و19.