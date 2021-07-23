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02:23
تطبيق إلكتروني ذكي لمساعدة أطفال التوحد
التقرير يستعرض قصة أبوين في البرازيل اكتشفا إصابة ابنهما بالتوحد وصعوبة التواصل، مما دفعهما لابتكار تطبيق إلكتروني ذكي يساعده على التعبير، الأمر الذي غير حياته وحياة آلاف ممن يستخدمون التطبيق.
23/7/2021
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