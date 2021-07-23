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باكستان تسمح بمرور الخضار والفواكه بشكل استثنائي مع أفغانستان

سمحت السلطات الباكستانية لشاحنات نقل الخضار والفواكه، وبشكل استثنائي، بالمرور عبر معبر طورخم الرابط مع أفغانستان. وقد سمح لبضع عشرات من السكان المحليين بالتنقل عبر المعبر الثاني مع أفغانستان.
23/7/2021
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