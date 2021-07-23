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البرلمان الفرنسي يصدق على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاعتداءات الإرهابية

صدق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاعتداءات الإرهابية وتعزيز الاستخبارات، ويكرس القانون الجديد بعض إجراءات الشرطة واستخدام تقنيات الاستعلامات.
23/7/2021
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