21:14

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/21)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/21) التفاعل مع الترند اللبناني “استقالة الآن” بسبب تفاقم الأزمات المعيشية، واقتحام شبان لشركة كهرباء لبنان.