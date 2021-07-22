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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/21)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/21) التفاعل مع الترند اللبناني “استقالة الآن” بسبب تفاقم الأزمات المعيشية، واقتحام شبان لشركة كهرباء لبنان.
21/7/2021
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