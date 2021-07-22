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نبذة موجزة عن تصدير نفط إيران من ميناء جاسك

الرئيس الإيراني حسن روحاني يعلن بدء تصدير النفط من ميناء جاسك جنوب شرقي البلاد للمرة الأولى. المشروع الذي وصف إيرانيا بأنه الأضخم في مجال النفط كلف طهران نحو ملياري دولار.
22/7/2021
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