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مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار منزل بمنطقة سوق الزاوية في غزة

قتل فلسطيني وأُصيب 10 جراء انفجار في منزل بمنطقة سوق الزاوية في غزة، وأفاد مراسل الجزيرة بأن الانفجار أسفر عن أضرار مادية في المنزل والمباني المجاورة.
22/7/2021
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